Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Ottima performance per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in rialzo del 2,04%.

Il quadro di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 25.475,1. Primo supporto individuato a 24.931,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 26.018,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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