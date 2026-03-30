Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Hang Seng Index, che chiude con una variazione percentuale dello 0,38%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25.397,7. Supporto a 24.444,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26.351,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)