Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Debole la giornata per l'Hang Seng Index, che porta a casa un calo dello 0,24%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26.132. Supporto a 25.493,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26.770,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)