Milano 12:35
44.615 -0,35%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:36
10.340 -0,13%
Francoforte 12:35
23.678 +0,16%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Debole la giornata per l'Hang Seng Index, che porta a casa un calo dello 0,24%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26.132. Supporto a 25.493,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26.770,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```