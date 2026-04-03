Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Chiusura negativa per l'Hang Seng Index, con un ribasso dello 0,70%.
Le tendenza di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25.356,8. Supporto stimato a 24.813,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 25.900.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)