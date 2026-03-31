Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dello 0,81%.
Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.555,7 con area di resistenza individuata a quota 25.140,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.360,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)