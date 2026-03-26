Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dell'1,33%.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7.906,9, mentre i supporti sono stimati a 7.725,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.087,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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