Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dell'1,33%.
Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7.906,9, mentre i supporti sono stimati a 7.725,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.087,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)