Antitrust: sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food

per intesa restrittiva della concorrenza

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 23.298.147 euro Amica Chips (8.239.210 euro), Pata (7.555.387 euro) e Preziosi Food (7.503.550 euro). L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva della stessa GDO a marchio privato (c.d. “private label”).



Le tre società - spiega la nota ufficiale - hanno attuato un’intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della GDO, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali.



L’Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l’infrazione. Inoltre l’Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall’art. 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di una ulteriore riduzione dell’ammenda.

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