Avio, Italgas e Kaleon vincono premio EQUITA per migliore strategia di utilizzo del mercato azionario

(Teleborsa) -, investment bank indipendente italiana, ha annunciato le migliori operazioni del 2025 con la consegna del "", riconoscimento che - giunto alla sua XIII edizione - beneficia del patrocinio di Università Bocconi e Borsa Italiana.Le operazioni vincitrici sono:le più votate nella categoria "Raccolta di fondi sul mercato"; Dolomiti Energia,le più votate nella categoria "Raccolta di fondi sul mercato del";, CDP ele più votate nella categoria "Premio". Le operazioni vincitrici sono state selezionate tra più di 120 emissioni completate nel corso del 2025., gruppo internazionale leader attivo nella produzione e nello sviluppo di sistemi di lancio spaziale e di sistemi di propulsione solida, liquida e criogenica, è stato premiato per l'. "Questo premio è anche un riconoscimento al percorso che il Gruppo Avio sta portando avanti e al forte sostegno ricevuto dal mercato - ha dichiarato l'AD Giulio Ranzo - Il successo dell'aumento di capitale conferma la fiducia nella nostra strategia e rafforza la nostra capacità di investire nella crescita e nel posizionamento internazionale"., società fondata dalla Famiglia Borromeo e specializzata nelle attività di gestione, tutela e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, è stata premiata per la. "L'IPO ha rappresentato un passaggio strategico per definire i piani di crescita della società, con l'obiettivo di ridare nuova vita a patrimoni culturali in Italia e all'estero, ed è stata un successo, confermato dalla partecipazione significativa di investitori istituzionali e retail europei - ha detto l'AD Davide Molteni - Il capitale raccolto ci permetterà di rafforzare il portafoglio, integrare nuovi siti di terzi e servizi ancillari, creare sinergie e consolidare la nostra posizione nel settore del turismo"., leader nei settori della distribuzione del gas, dei servizi idrici, dell'efficienza energetica e dell'IT, è stato premiato per l'. "L'aumento di capitale ha rappresentato non soltanto un momento di raccolta di risorse finanziarie, ma l'occasione per coinvolgere il mercato in una visione industriale ambiziosa, con un impatto strategico a livello nazionale ed europeo - ha commentato il CFO Gianfranco Amoroso - Con l'acquisizione di 2i Rete Gas abbiamo dato vita al primo operatore europeo nella distribuzione del gas, rafforzando un'infrastruttura cruciale per la sicurezza energetica del Paese e per l'accelerazione del percorso di decarbonizzazione. La risposta ampia e convinta degli investitori ha confermato il valore industriale dell'operazione, la sua rilevanza strategica e l'apprezzamento del mercato per la potenziale creazione di valore supportata da un'elevata flessibilità finanziaria"., tra i principali operatori italiani nella produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili, attiva nella generazione idroelettrica, eolica e solare e nello sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili per famiglie, imprese e Pubbliche Amministrazioni, è stata premiata per il. "Il successo del nostro primo Green Bond va oltre le aspettative: un'emissione esaurita in pochi minuti e aperta anche al pubblico retail, che ha contribuito per circa il 35% - ha detto il CFO Giacomo Donnini - Un risultato straordinario per questa tappa fondamentale del nostro Piano Strategico al 2030, reso possibile grazie alla fiducia degli investitori grandi e piccoli, e alla solidità del nostro gruppo industriale. Crediamo in una finanza sostenibile e partecipativa, capace di offrire alla nostra community green strumenti semplici per scegliere la sostenibilità in modo consapevole"., operatore europeo di servizi finanziari che offre prodotti innovativi lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero e all'asset management alternativo, è stato premiato per il. "L'acquisizione di coeo è uno snodo importantissimo della nostra futura strategia, che ci consentirà di accelerare significativamente il percorso di diversificazione già avviato con l'acquisto di Gardant ed espandere il perimetro del nostro gruppo in 13 nuovi Paesi - ha detto la CEO Manuela Franchi - Sebbene avessimo già un finanziamento bridge-to-bond per l'operazione, abbiamo deciso, con coraggio, di procedere anticipatamente con un'emissione obbligazionaria da 350 milioni sulla scorta del notevole interesse riscontrato dagli investitori per l'operazione coeo; successo che è stato confermato con una domanda tre volte superiore al quantitativo offerto, un upsize rispetto all'importo iniziale di 300 milioni e una cedola di quasi 200 bps inferiore al bond emesso appena 9 mesi prima"., leader mondiale nella produzione di cavi, soluzioni energetiche, cavi per telecomunicazioni e industria di sistemi, è stato premiato per il. L'emissione è finalizzata a rifinanziare l'acquisizione di Channell Commercial, rafforzando la struttura del capitale e supportando un passaggio strategico nel percorso di Prysmian da produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate nel business Digital Solutions. L'emissione ha visto gli investitori presentare una domanda superiore a cinque volte l'offerta. I proventi sono destinati a rifinanziare l'acquisizione di Encore Wire., primo player in Italia nell'ambito dell'economia circolare e per il teleriscaldamento e il secondo operatore energetico nazionale per capacità installata ed energia elettrica distribuita, è stato premiato per il. "Questo premio rappresenta un importante riconoscimento del percorso di A2A nella finanza sostenibile e della capacità di applicare una strategia di funding attraverso strumenti innovativi in grado di creare valore per il mercato, coniugando solidità finanziaria e impatto ambientale positivo - ha detto Patricia Gentile, Group Head of Finance & Insurance - Con il nostro Blue Bond, primo per il mercato italiano, confermiamo l'impegno del Gruppo nella tutela e valorizzazione della risorsa idrica".è stata premiata per il. "Il riconoscimento valorizza un percorso che rafforza il cambio di paradigma di CDP verso un modello incentrato su rischio, rendimento e impatto, confermando il nostro ruolo tra i protagonisti in Italia e in Europa delle emissioni ESG - ha dichiarato Manuela Carra, Head of Finance di CDP - Con il Green Bond da 500 milioni abbiamo introdotto, primo caso in Europa, la rendicontazione post-emissione su blockchain: una scelta che rende il reporting più trasparente, verificabile e strutturato, fornendo agli investitori una modalità aggiuntiva per tracciare in modo puntuale l'allocazione dei proventi e gli impatti generati sulla base di KPI chiari e coerenti con gli standard internazionali"., primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale, è stato premiato per. "Siamo fieri di aver ottenuto il rinomato riconoscimento EQUITA nella sezione Innovation, che esalta la nostra strategia all'avanguardia nell'impiego dei mercati finanziari su scala internazionale - ha detto il presidente Angelo Mastrolia - Abbiamo favorito l'espansione attraverso una serie di deal che hanno consolidato il ruolo di NewPrinces nei mercati mondiali del food & beverage".