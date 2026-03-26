Milano 13:39
43.489 -1,19%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 13:39
9.974 -1,31%
Francoforte 13:39
22.606 -1,53%

Bechtle in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Bechtle in discesa a Francoforte
A picco Bechtle, che presenta un pessimo -4,85%.
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