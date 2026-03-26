Borsa: Londra, apertura -0,64%

Milano 10:27
43.511 -1,14%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 10:27
10.008 -0,98%
Francoforte 10:27
22.618 -1,48%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,64% a quota 10.042,42 dopo l'apertura.
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