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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,38%
Il Nasdaq-100 termina a 23.586,99 punti
In breve
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Finanza
26 marzo 2026 - 21.03
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,38% e chiude la seduta a 23.586,99 punti.
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