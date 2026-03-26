Milano 17:35
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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,38%

Il Nasdaq-100 termina a 23.586,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,38%
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,38% e chiude la seduta a 23.586,99 punti.
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