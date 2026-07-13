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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,19%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.471,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,19%
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dell'1,19%, a quota 29.471,02 in apertura.
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