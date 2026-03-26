BPER investe nel fotovoltaico e sostiene la comunità energetica di Valsamoggia

(Teleborsa) - BPER conferma il proprio impegno a supporto di progetti volti a generare benefici ambientali, sociali ed economici per le comunità locali, attraverso un finanziamento a medio termine destinato all’acquisto e all’installazione di cinque impianti fotovoltaici nell’area di Valsamoggia.



Questa operazione rafforza il ruolo di BPER come punto di riferimento sul territorio dell’Emilia-Romagna e come attore attivo nella promozione di uno sviluppo più sostenibile. Allo stesso tempo, contribuisce alla crescita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Valsamoggia, una cooperativa in espansione che oggi conta oltre 70 membri tra cittadini e imprese.



Le CER permettono di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, con effetti positivi come la riduzione delle emissioni, il contrasto alla povertà energetica e un accesso più equo all’energia per tutti. In questo senso, l’iniziativa conferma la volontà della banca di puntare su questi strumenti come leve fondamentali per la transizione energetica.



Il progetto nasce anche dalla collaborazione con Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, e si inserisce in un rapporto più ampio tra le due realtà, che lavorano insieme per sostenere uno sviluppo sostenibile nei settori chiave del Made in Italy e nelle economie locali.



Cecilia Bavera, responsabile Direzione Regionale Emilia Est – Romagna di BPER ha commentato: "Siamo orgogliosi di supportare attivamente un progetto che mira a ridurre i consumi, favorire l’autoproduzione di energia pulita e coinvolgere attivamente cittadini e imprese nel percorso verso un futuro più sostenibile. Sostenere la Comunità Energetica Rinnovabile di Valsamoggia significa investire in un modello di sviluppo inclusivo e responsabile, in piena coerenza con l’impegno di BPER verso la transizione ecologica e la creazione di valore per i territori".



Luigi Castagna, Mirco Mascagni e Andrea Franchini, Amministratori e Cofondatori della CER Valsamoggia, hanno dichiarato: "Questa operazione rappresenta un’ulteriore importante tappa dell’impegnativo percorso che abbiamo iniziato ormai diversi anni fa e dimostra la piena sostenibilità e credibilità del nostro progetto. Ringraziamo BPER E Coopfond per l’affiancamento ed il sostegno. Da alcuni giorni il primo impianto di proprietà della CER è diventato operativo ed almeno altri tre lo saranno prima dell’estate. Anche diversi privati ed aziende ci stanno mettendo a disposizione i loro impianti, maturando così il diritto ad una quota degli incentivi ricevuti. Il percorso che abbiamo davanti è molto ambizioso e lo percorreremo grazie soprattutto all’aiuto dei nostri soci, alla ricerca di obiettivi condivisi e a vantaggio della nostra Comunità".



Andrea Passoni, Direttore Generale di Coopfond, ha dichiarato: "La collaborazione tra Coopfond e BPER su realtà cooperative innovative come le Comunità Energetiche è davvero un buon auspicio. La complessità di queste nuove forme di mutualismo non ha infatti impedito a due enti finanziatori di collaborare appieno per sostenere con mezzi adeguati entità che lavorano in un settore molto competitivo in questo paese. L’auspicio è che sempre di più questa collaborazione porti supporto finanziario ad imprese cooperative che sui nostri territori spesso svolgono funzioni essenziali per i cittadini".

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