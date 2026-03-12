Intesa Sanpaolo supporta la transizione energetica negli Stati Uniti

Finanziamento da oltre 180 milioni di dollari per progetto solare nell’Illinois

(Teleborsa) - La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo , guidata da Mauro Micillo, ha coordinato e partecipato a

un finanziamento di 183 milioni di dollari in favore di Arevon, sviluppatore e operatore energetico con sede negli Stati Uniti. L’operazione sosterrà la costruzione di Big Muddy, un impianto solare da 124 MWdc situato nella contea di Jackson, nell’Illinois. Una volta completato, il progetto contribuirà in modo significativo alla generazione di energia pulita nel Midwest, supportando gli obiettivi regionali di decarbonizzazione.



Mauro Micillo ha dichiarato: “Il progetto Big Muddy rappresenta un importante tassello nel percorso di rafforzamento delle infrastrutture energetiche rinnovabili degli Stati Uniti, un mercato in cui Intesa Sanpaolo è attiva da tempo con ruolo di primo piano. Sostenere Arevon in un’iniziativa di questa rilevanza conferma la nostra capacità di accompagnare partner di alto profilo nello sviluppo di investimenti strategici, contribuendo concretamente alla transizione energetica globale. Questo finanziamento riflette la solidità delle nostre competenze nel project financing, la qualità della nostra piattaforma internazionale e l’impegno costante nel promuovere progetti sostenibili ad alto impatto per le comunità e per l’economia”.



Arevon è un operatore leader nel mercato energetico degli Stati Uniti, impegnato a fornire al Paese energia accessibile, affidabile e sicura. La società possiede e gestisce oltre 6 gigawatt (GW) di progetti solari e di storage in 18 Stati, per un valore di investimento superiore agli 11 miliardi di dollari, e attualmente sta costruendo più di 600 megawatt (MW) di nuova capacità.



Nell’ambito del finanziamento, la Divisione IMI CIB ha agito in qualità di Coordinating Lead Arranger, Joint Bookrunner e Green Loan Coordinator confermando il ruolo di Intesa Sanpaolo come partner di riferimento per operazioni di project financing, in

particolare nel settore delle energie rinnovabili, dove la banca si distingue per una lunga esperienza, capacità di strutturazione e presidio dei mercati internazionali.

Condividi

```