Energia e rinnovabili: informazione, innovazione e lavoro al centro del confronto

(Teleborsa) -per superare. Alla fierasi sono svolti diversi incontri dedicati al ruolo delle rinnovabili, alle prospettive tecnologiche e occupazionali del settore e alle sfide della cooperazione internazionale.Un’informazione imprecisa contribuisce spesso ad alimentare dubbi sulla capacità delle energie rinnovabili di diventare pilastro del mix elettrico nazionale, favorendo anche resistenze locali alla realizzazione degli impianti. Con l’evento "", organizzato da– il centro studi della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – si è cercato di superare questa distorsione attraverso un confronto diretto tra giornalisti ed operatori del settore. L’incontro, inserito nel progetto "Falsi miti sulle rinnovabili", ha visto intervenire i giornalisti Ferdinando Cotugno (Domani) e Laura Bettini (Radio24), insieme a rappresentanti delle imprese energetiche come Giorgio Boneschi (Elettricità Futura), Ester Benigni (A2A), Giacomo Cantarella (Dolomiti Energia) e Vincent Spinelli (Edison Rinnovabili). Il dibattito ha fatto il punto sul rallentamento registrato nel 2025 e sulle priorità per rilanciare lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili e riallinearsi agli obiettivi del PNIEC.Lestanno entrando in una fase di sviluppo più concreta e dovranno ora consolidarsi. È la visione espressa dae oggi avvocato specializzato nel settore, intervenuto agli incontri promossi da. Secondo Bonafede, il quadro normativo si sta progressivamente rafforzando e nuove disposizioni sono in arrivo, tutte orientate a valorizzare il ruolo delle CER nel sistema energetico nazionale. Nonostante la riduzione di alcune risorse legate al PNRR, l’ampliamento dei fondi a comuni fino a 50 mila abitanti rappresenta un segnale positivo. Inoltre, ha sottolineato, quando i cittadini percepiscono concretamente i risparmi in bolletta legati alla partecipazione a una comunità energetica, cresce anche il coinvolgimento sociale, con possibili effetti di vera e propria trasformazione culturale.Nel convegno "", organizzato da IEA, Motus-E e KEY, è stata presentata in anteprima per l’Italia una parte del rapporto Energy Technology Perspectives. I dati mostrano una forte riduzione dei costi delle principali tecnologie pulite tra il 2020 e il 2025: –35% per le batterie, –65% per il fotovoltaico e oltre –30% per l’eolico. Questa dinamica ha accelerato la diffusione delle soluzioni low-carbon, che oggi valgono circa mille miliardi di dollari a livello globale e potrebbero triplicare entro il 2035. Gli interventi di esperti e rappresentanti industriali hanno evidenziato il ruolo crescente dell’innovazione tecnologica e della mobilità elettrica nella domanda energetica del futuro. Nelle conclusioni, Federico Boschi, capo dipartimento Energia del MASE, ha ribadito lUn’indagine condotta su circa 600 aziende del comparto delle rinnovabili e del fotovoltaico da Italia Solare e KEY, con il supporto di Excellera Intelligence, evidenzia un settore in crescita ma ancora segnato da squilibri di genere. Le donne rappresentano il 35% degli occupati, ma solo il 28% lavora in ambito tecnico, mentre la maggioranza è concentrata nelle funzioni amministrative e di supporto. Il, ma soltanto una azienda su dieci ha una donna nel ruolo di amministratore delegato o direttore generale. Tra le criticità segnalate emergono delegittimazione tecnica, linguaggio non inclusivo e differenze nella distribuzione delle responsabilità e dei trattamenti economici.A KEY si è discusso anche del futuro energetico dell’Africa, con due eventi organizzati dalla fondazione RES4Africa dedicati alla diffusione delle rinnovabili nel continente. Gli incontri hanno evidenziato il potenziale di sistemi fotovoltaici, eolici e di accumulo per migliorare l’accesso all’elettricità, rafforzare le reti e ridurre la dipendenza dai generatori diesel. Parallelamente è stato sottolineatoSpazio anche alle opportunità occupazionali. Con l’evento "WE WANT YOU! Le imprese si presentano al mondo del lavoro", aziende e professionisti hanno offerto una panoramica sul mercato dei green jobs, dove la domanda di competenze specializzate supera spesso l’offerta disponibile. L’iniziativa, con la partecipazione diha rappresentato un momento di incontro tra imprese, studenti e giovani professionisti interessati a intraprendere carriere nei settori della sostenibilità e dell’innovazione energetica.