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ENAV finalizza l’acquisizione dell’85% di Aiview Group

Finanza, Trasporti
ENAV finalizza l’acquisizione dell’85% di Aiview Group
(Teleborsa) - ENAV ha finalizzato, in data odierna, l'acquisizione dell’85% di AIView Group, società ad alto contenuto tecnologico, specializzata nei servizi drone e nei sistemi unmanned, con un forte focus sull’applicazione dell’intelligenza artificiale finalizzato alla raccolta, all’analisi e alla valorizzazione dei dati. AIView opera principalmente nel settore delle ispezioni avanzate e della manutenzione di infrastrutture complesse, attraverso una piattaforma software proprietaria e l’utilizzo di droni commerciali.

Il closing dell’operazione, spiega una nota, fa seguito alla sottoscrizione del termsheet vincolante avvenuto in data 23 dicembre 2025 e del successivo accordo di compravendita di quote, all’avveramento di specifiche condizioni in esso richiamate e al buon esito delle attività di due diligence.

Sulla base di tutte le valutazioni effettuate, l’operazione si è conclusa a fronte di un corrispettivo pari a 7,6 milioni di euro, al netto degli aggiustamenti previsti nell’accordo di compravendita, e corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA di 7,5x, su un EBITDA 2025 pari a 1,4 milioni di euro.

L’operazione contribuisce a rafforzare il posizionamento del Gruppo ENAV nello sviluppo dei servizi legati ai droni, segmento strategico e in forte crescita, e si inserisce nel percorso di evoluzione del Gruppo quale abilitatore industriale e tecnologico dell’ecosistema U-Space, lo
spazio aereo dedicato ai droni, e del controllo delle infrastrutture critiche.

L’integrazione delle competenze di AIView Group consentirà ad ENAV di ampliare nell’ambito del segmento non regolato, l’offerta di servizi drone-based ad alto valore aggiunto, basati sull’analisi avanzata dei dati e sull’intelligenza artificiale, a supporto della sicurezza e del monitoraggio delle infrastrutture critiche.
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