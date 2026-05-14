ENAV, CdA nomina Igor De Biasio nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ENAV , nominato dall’Assemblea tenutasi in data odierna, riunitosi per la prima volta sotto la presidenza di Sandro Pappalardo, ha nominato quale Amministratore Delegato Igor De Biasio, conferendogli tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge e di Statuto.



Al Presidente, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito il compito di sovraintendere alle attività della funzione di audit, ferme restando le prerogative degli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi.



Il Consiglio di Amministrazione ha verificato altresì il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance da parte di tutti i Consiglieri di Amministrazione non esecutivi.



Con riferimento al Presidente del CdA Sandro Pappalardo, ed in particolare alla carica di amministratore da quest’ultimo ricoperta attualmente in Ita Airways S.p.A. e negli ultimi tre esercizi in ENIT S.p.A., società sottoposte a comune controllo con ENAV da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio ha valutato che la suddetta carica in ENIT S.p.A. non assume rilevanza ai fini della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance in quanto non esecutiva e che la carica in ITA Airways S.p.A., sotto un profilo sostanziale, non è in grado di comprometterne l’indipendenza ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico della Finanza anche in considerazione dell’assenza di direzione e coordinamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del peculiare assetto degli accordi tra gli attuali soci di ITA Airways S.p.A. (anche in chiave prospettica) nonché, da ultimo, dell’interpretazione dell’art. 148 del Testo Unico della Finanza contenuta nell’art. 13, comma 1-bis, del Decreto-Legge n. 95/2025 conv. in Legge n. 118/2025.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato, con riferimento alle consigliere Antonella Ballone e Stella Mele, sempre sotto un profilo sostanziale e per ragioni analoghe a quelle precedentemente indicate, che le cariche di amministratore rispettivamente ricoperte in ITA Airways S.p.A. e Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A. (società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) non sono in grado di comprometterne l’indipendenza ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico della Finanza.



Il Collegio Sindacale, spiega una nota, ha positivamente verificato i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per i suddetti accertamenti.



Il Consiglio, conclude la nota, procederà, in occasione di una prossima riunione, a ricostituire al suo interno i Comitati endoconsiliari.

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