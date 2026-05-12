ENAV, dimissioni dell'AD Pasqualino Monti. Presidente Alessandra Bruni assume i poteri

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di ENAV
, Pasqualino Monti
, alla luce dell'imminente cessazione dalla carica di amministratore per mancato rinnovo del mandato, ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere e Amministratore Delegato
di ENAV. Monti, nominato oggi
nel CdA di Terna
, è destinato ad essere AD del gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan.
Monti è stato eletto dall'assemblea del 28 aprile 2023 nell'ambito della lista di maggioranza presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla data odierna l'Amministratore Delegato detiene 78.000 azioni
di ENAV, rivenienti da acquisto in proprio. Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessione del rapporto e, pertanto, nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo.
In applicazione del contingency plan adottato da ENAV e al fine di assicurare la regolare continuità gestionale della società, il Presidente Alessandra Bruni assumerà i poteri per la gestione della società
, con le stesse prerogative e gli stessi limiti in precedenza previsti per l'Amministratore Delegato, fino all'assemblea del 14 maggio 2026, già convocata anche per il rinnovo degli organi sociali.