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ENAV, dimissioni dell'AD Pasqualino Monti. Presidente Alessandra Bruni assume i poteri

Finanza, Trasporti
ENAV, dimissioni dell'AD Pasqualino Monti. Presidente Alessandra Bruni assume i poteri
(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di ENAV, Pasqualino Monti, alla luce dell'imminente cessazione dalla carica di amministratore per mancato rinnovo del mandato, ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere e Amministratore Delegato di ENAV. Monti, nominato oggi nel CdA di Terna, è destinato ad essere AD del gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan.

Monti è stato eletto dall'assemblea del 28 aprile 2023 nell'ambito della lista di maggioranza presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla data odierna l'Amministratore Delegato detiene 78.000 azioni di ENAV, rivenienti da acquisto in proprio. Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessione del rapporto e, pertanto, nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo.

In applicazione del contingency plan adottato da ENAV e al fine di assicurare la regolare continuità gestionale della società, il Presidente Alessandra Bruni assumerà i poteri per la gestione della società, con le stesse prerogative e gli stessi limiti in precedenza previsti per l'Amministratore Delegato, fino all'assemblea del 14 maggio 2026, già convocata anche per il rinnovo degli organi sociali.
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