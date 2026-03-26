Francoforte: performance negativa per Gerresheimer

(Teleborsa) - Sottotono la società di packaging , che passa di mano con un calo del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,45%, rispetto a -4,45% del MDAX ).





La tendenza di breve del produttore di contenitori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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