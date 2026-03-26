Francoforte: performance negativa per Gerresheimer
(Teleborsa) - Sottotono la società di packaging, che passa di mano con un calo del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,45%, rispetto a -4,45% del MDAX).
La tendenza di breve del produttore di contenitori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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