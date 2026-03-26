Francoforte: prevalgono le vendite su Aurubis
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore tedesco di rame, che mostra un -4,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aurubis, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo della big europea del rame ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 151,4 Euro. Primo supporto individuato a 146,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 156,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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