Milano 10:29
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Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 10:29
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Francoforte 10:29
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Francoforte: Renk in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Renk in forte calo
Ribasso scomposto per Renk, che esibisce una perdita secca del 4,60% sui valori precedenti.
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