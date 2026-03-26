Intercos prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 1,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 19 e il 25 marzo 2026, complessivamente 114.300 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 11,7445 euro per un controvalore pari a 1.342.400,21 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



Al 25 marzo il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.079.533 azioni proprie pari al 2,1573% del capitale sociale.



Sul listino milanese, oggi, apprezzabile rialzo per Intercos , in guadagno dell'1,66% sui valori precedenti.







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