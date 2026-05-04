Ferrari acquista azioni proprie per oltre 13 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 44.782 azioni ordinarie su Euronext Milan tra il 27 e il 30 aprile 2026 per un controvalore complessivo di 13.123.742,12 euro, a un prezzo medio di 293,0584 euro per azione.



Dall’inizio della seconda tranche al 1° maggio 2026, Ferrari ha investito 42.799.547,81 euro per 141.819 azioni acquistate su EXM.



Alla stessa data, la società deteneva 17.561.490 azioni proprie ordinarie, pari al 9,42% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026) al 1° maggio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.027.264 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 303.557.632,86 euro.



Sul listino milanese, intanto, il Cavallino rampante di Maranello fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 292 euro, con un calo dello 0,48%.









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