Ferrari acquista su EXM e NYSE azioni proprie per oltre 27 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, tra l'11 e il 15 maggio 2026, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 97.327 azioni ordinarie su EXM e NYSE per un controvalore complessivo di 27.238.473,18 euro, a un prezzo medio di 279,8655 euro per azione.



Dall'inizio di questa Seconda Tranche fino al 15 maggio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:



• 81.258.308,18 euro per n. 277.487 azioni ordinarie acquistate sul EXM

• 11.499.218,14 USD per n. 34.850 azioni ordinarie acquistate sul NYSE



Alla stessa data, la società deteneva 17.732.008 azioni proprie ordinarie, pari al 9,49% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026) al 15 maggio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.197.782 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 351.834.224,51 euro.



Sul listino milanese, intanto, il Cavallino rampante di Maranello fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 278 euro, con un calo dello 0,50%.





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