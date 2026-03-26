Londra: in rally Next

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,36%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Next mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,03%, rispetto a -2,86% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico di Next suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,8 sterline con tetto rappresentato dall'area 129,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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