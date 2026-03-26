Londra: in rally Next
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Next mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,03%, rispetto a -2,86% del principale indice della Borsa di Londra).
Il quadro tecnico di Next suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,8 sterline con tetto rappresentato dall'area 129,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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