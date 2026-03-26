Londra: netto calo registrato da Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria , che passa di mano in perdita del 4,03%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 33,91 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 34,94, mentre il primo supporto è stimato a 32,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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