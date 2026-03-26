Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.



L'andamento di MERLIN Properties SOCIMI nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di MERLIN Properties SOCIMI ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,09 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,46, mentre il primo supporto è stimato a 13,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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