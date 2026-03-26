MBDA, produzione di missili raddoppiata in due anni: piano da 5 miliardi per il 2026-2030

(Teleborsa) - MBDA, il principale produttore europeo di sistemi missilistici controllato da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%), ha chiuso il 2025 con ricavi a 5,8 miliardi di euro, ordini acquisiti a 13,2 miliardi e un portafoglio ordini totale che raggiunge il record di 44,4 miliardi. La produzione di missili è raddoppiata tra il 2023 e la fine del 2025, e il gruppo prevede un ulteriore incremento del 40% nel solo 2026.



Per il periodo 2026-2030 MBDA ha annunciato un piano di investimenti da 5 miliardi di euro sul suolo europeo – il doppio rispetto a quanto comunicato nel 2025 – e prevede 2.800 nuove assunzioni nel 2026.



Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: "Il continuo e riuscito aumento della produzione industriale è un risultato fondamentale per MBDA nel 2025 e sottolinea le urgenti realtà che affrontiamo. MBDA è oggi più essenziale che mai per l'Europa, rappresentando un asset chiave per la resilienza del continente e la difesa collettiva, offrendo alle nostre forze armate i migliori strumenti per proteggere ciò che ci è caro: le nostre libertà, il nostro modello democratico e i nostri valori."

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