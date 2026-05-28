Tenax chiude il 2025 in rosso: valore della produzione a 15,7 milioni (-33%)

(Teleborsa) - Tenax International, produttore emiliano di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale e l'igiene urbana quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con il valore della produzione che si è attestato a 15,7 milioni di euro (da 23,4 milioni nel 2024), con EBITDA adjusted negativo per 0,2 milioni (da +2,2 milioni) e perdita netta adjusted di 1,8 milioni (da +0,6 milioni).



La PFN è quasi raddoppiata a 14,2 milioni (da 8,3 milioni). A livello consolidato (includendo il primo anno di attività di Esagono International con ricavi di 3,1 milioni) il valore della produzione sale a 18,6 milioni, con perdita netta di 2,5 milioni.



Il Presidente e CEO Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia ha dichiarato: "Dopo tanti anni di crescita sostenuta, ci troviamo a commentare quello che possiamo considerare una battuta d'arresto. Nel corso del 2025 abbiamo assistito a una contrazione dei budget degli enti pubblici, che ha ridotto il mercato disponibile, soprattutto per l'elettrico. Rimaniamo però ottimisti per il 2026 grazie al lancio di Electra 5.0, alle sinergie attese da Esagono e alle opportunità di nuove gare, che nel 2025 sono mancate. Riteniamo di avere ottime possibilità di superare il 2025, con un ritorno alla crescita e all'utile".

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