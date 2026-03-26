OPS Italia, Tribunale concede due mesi per proposta definitiva di risanamento

(Teleborsa) - OPS Italia (già EEMS Italia), società quotata su Euronext Milan che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, ha reso noto che il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della società sull'accesso a uno strumento di regolazione della crisi (per scongiurare la liquidazione giudiziale), concedendo alla società un termine di sessanta giorni per la presentazione di una proposta definitiva, e ha nominato Commissario Giudiziale Mauro Giovanni Benassi, con funzioni di vigilanza sull'attività della società nel corso della procedura.



Il Tribunale ha anche confermato le misure protettive, valide per la durata massima di quattro mesi (fino al 2 luglio 2026). Tali misure impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio societario, garantendo alla Società la necessaria stabilità per definire il piano di risanamento senza pressioni esterne.



Fortezza Capital Holding (società dell'AD Ciro Di Meglio), azionista di maggioranza della società, ha formalizzato un impegno irrevocabile a supportare finanziariamente OPS Italia attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da erogarsi per tranche in funzione delle necessità operative, con efficacia fino al 31 dicembre 2026. FCH ha "confermato la propria fiducia nella capacità della società di superare l'attuale fase difficile, ribadendo che le difficoltà in corso sono di natura contingente e risolvibile, e che OPS Italia dispone di una struttura industriale solida nella telefonia mobile (MVNO) suscettibile di valorizzazione", si legge in una nota.



Il CdA sta lavorando alla definizione della proposta definitiva da depositare entro il 2 maggio 2026. Le opzioni allo studio includono il concordato preventivo in continuità, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Le situazioni patrimoniali aggiornate, richieste dal Tribunale, saranno depositate e pubblicate alle date del 10 aprile e 10 maggio 2026.

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