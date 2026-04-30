Ferretti, ISS raccomanda di votare lista KKCG: "Garantisce continuità strategica e gestionale con Galassi AD"

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti di Ferretti convocata per il 14 maggio, l'advisor indipendente ISS (Institutional Shareholder Services) ha espresso raccomandazione di voto a favore della lista presentata da KKCG Maritime per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, definendola "l'opzione migliore per garantire la continuità strategica e gestionale."



Il giudizio di ISS si articola su tre pilastri. Il primo è il sostegno alla leadership esistente: "Nel complesso, la società ha attraversato una fase di risanamento di successo sotto la guida dell'Amministratore Delegato Galassi", scrive ISS, aggiungendo che "sembrerebbe difficile sostenere che egli non abbia il profilo giusto per continuare ad attuare la strategia".



Il secondo è la chiarezza strategica di KKCG rispetto alla proposta alternativa: "KKCG è più esplicita per quanto riguarda i piani di fusione e acquisizione e di espansione, mentre Weichai è piuttosto reticente sulla strategia".



Il terzo riguarda la governance: la proposta di KKCG di fissare la composizione del consiglio a 10 membri "rafforzerebbe l'indipendenza del consiglio nonché la diversità di genere." Sulla lista avversaria, ISS rileva che "Weichai non ha un candidato ufficiale che si opponga a Galassi" e che "non si può concludere con certezza che Anastassov rappresenti un miglioramento rispetto a Galassi".



KKCG Maritime ha accolto con favore la raccomandazione, sottolineando che ISS ha riconosciuto "le solide performance conseguite da Ferretti" e "la maggiore chiarezza della strategia delineata da KKCG e i miglioramenti proposti in ambito di governance."

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