Piazza Affari: acquisti a mani basse su Recordati
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo farmaceutico, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,01%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Recordati rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 47,26 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 52,05. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 56,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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