Recordati strappa in Borsa dopo rumors su imminente OPA di CVC

(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari il titolo Recordati , multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, dopo che Il Sole 24 Ore ha scritto che il fondo di private equity CVC Capital Partners prepara l'OPA sul gruppo italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano, il gruppo britannico, già azionista della società farmaceutica, avrebbe inviato una lettera al CdA di Recordati in cui preannuncia l'operazione, al termine di una due diligence. L'offerta verrebbe fatta in alleanza con altri fondi.



Recordati raggiunge 50,4 euro, con un aumento dell'8,90%, piazzandosi in cima al FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 51,98 e successiva a quota 56,72. Supporto a 47,24.

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