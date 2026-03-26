Milano 13:47
43.506 -1,15%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 13:47
9.979 -1,26%
Francoforte 13:47
22.629 -1,43%

Piazza Affari: preme sull'acceleratore Recordati

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Recordati
Grande giornata per il gruppo farmaceutico, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,01%.
Condividi
```