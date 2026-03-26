Milano
13:47
43.506
-1,15%
Nasdaq
25-mar
24.163
0,00%
Dow Jones
25-mar
46.429
+0,66%
Londra
13:47
9.979
-1,26%
Francoforte
13:47
22.629
-1,43%
Giovedì 26 Marzo 2026, ore 14.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: preme sull'acceleratore Recordati
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Recordati
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 12.30
Grande giornata per il
gruppo farmaceutico
, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,01%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per Recordati
Piazza Affari: andamento negativo per Recordati
Piazza Affari: calo per Recordati
Recordati, rilevate oltre 114 mila azioni proprie
Titoli e Indici
Recordati
+9,01%
Altre notizie
Recordati strappa in Borsa dopo rumors su imminente OPA di CVC
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Recordati
Recordati prosegue il buyback e raggiunge il 2,5% del capitale sociale
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Inwit
Recordati tiene in scia avvio copertura Exane con outperform
Piazza Affari: preme sull'acceleratore il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto