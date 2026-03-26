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Piazza Affari: amplia l'ascesa il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: amplia l'ascesa il comparto sanitario italiano
Avanza con forza l'indice delle aziende sanitarie, che continua gli scambi a 176.381,17 punti.
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