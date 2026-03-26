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Piazza Affari: amplia l'ascesa il comparto sanitario italiano
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Finanza
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Indici settoriali
26 marzo 2026 - 15.00
Avanza con forza l'
indice delle aziende sanitarie
, che continua gli scambi a 176.381,17 punti.
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