Milano 13:46
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Dow Jones 25-mar
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Londra 13:46
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Francoforte 13:46
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Piazza Affari: in calo Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Ferragamo
Composto ribasso per la maison del lusso, in flessione del 3,23% sui valori precedenti.
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