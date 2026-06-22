Recordati, modifiche all'accordo di investimento e conclusione di derivato “total return swap” tra CVC e Unicredit

Recordati

UniCredit

Data di conclusione: 19 giugno 2026 ;

; Tipologia di contratto derivato: total return swap ;

; Strumenti finanziari sottostanti: massime 10.250.000 azioni , rappresentative del 4,90% circa del capitale;

, rappresentative del 4,90% circa del capitale; Modalità di regolamento: regolamento mediante consegna fisica delle azioni sottostanti subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, e con facoltà esercitabile da parte dell’Investitore CVC di richiedere il regolamento in denaro;

delle azioni sottostanti subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, e con facoltà esercitabile da parte dell’Investitore CVC di richiedere il regolamento in denaro; Scadenza: 20 ottobre 2026, ferma restando la facoltà dell’Investitore CVC di risolvere anticipatamente, in tutto o in parte, il contratto derivato e fatta salva la facoltà delle parti di concordare una proroga della scadenza fino al 18 dicembre 2026.

l’ Investitore CVC risulta complessivamente titolare di una partecipazione aggregata rappresentata da: 1) una partecipazione in azioni costituita da n. 3.798.648 azioni di Recordati, rappresentative dell’1,82% del capitale di Recordati, che sono detenute direttamente dall’Investitore CVC, e 2) una partecipazione in strumenti finanziari costituita dalla posizione lunga assunta dall’Investitore CVC ai sensi del contratto derivato di TRS annunciato, avente come sottostante massime 10.250.000 azioni Recordati, rappresentative del 4,90% circa del capitale;

risulta complessivamente titolare di una partecipazione aggregata rappresentata da: 1) una partecipazione in azioni costituita da n. 3.798.648 azioni di Recordati, rappresentative dell’1,82% del capitale di Recordati, che sono detenute direttamente dall’Investitore CVC, e 2) una partecipazione in strumenti finanziari costituita dalla posizione lunga assunta dall’Investitore CVC ai sensi del contratto derivato di TRS annunciato, avente come sottostante massime 10.250.000 azioni Recordati, rappresentative del 4,90% circa del capitale; Black Mountain risulta complessivamente titolare direttamente di 6.800.946 azioni Recordati, rappresentative del 3,25% del capitale;

risulta complessivamente titolare direttamente di 6.800.946 azioni Recordati, rappresentative del 3,25% del capitale; Rossini risulta complessivamente titolare direttamente di 97.912.463 azioni Recordati, rappresentative del 46,82% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all’, da CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub-Fund 2 ("Investitore CVC") e Black Mountain ("Investitore GBL") in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo ("Offerente") sulle azioni ordinarie di, si rende noto che è statovolto a disciplinare la possibilità per l’Investitore CVC di concludere uno o più contratti derivati di tipoaventi come sottostante azioni ordinarie di Recordati.Al riguardo, si segnala che l'Investitore CVC, persona che agisce di concerto con l’offerente, ha concluso conBank GmbH un contratto derivato di tipo “total return swap” (TRS), ai sensi del qualeavente come sottostante azioni dell’Emittente, i cui termini e le condizioni principali previsti si riassumono qui di seguito:Si precisa che, ai sensi dei termini e delle condizioni del contratto relativo al TRS sopra indicato, l’assunzione, da parte dell’Investitore CVC, della posizione lunga oggetto del presente comunicato è avvenuta a un prezzo unitario per azione di Recordati(corrispettivo offerto per ciascuna azione di Recordati nel contesto dell’offerta).A seguito di quanto sopra: