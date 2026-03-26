Recordati conferma l’interesse non vincolante di CVC per una possibile OPA, dossier ancora da esaminare

(Teleborsa) - Recordati
, facendo seguito ai rumor di stampa usciti in data odierna, informa di aver ricevuto nella tarda serata di ieri una manifestazione di interesse non vincolante da parte di CVC
"avente a oggetto una possibile offerta pubblica di acquisto totalitaria volontaria volta a ottenere il delisting".
La manifestazione di interesse, spiega la società in una nota, "è non vincolante, soggetta a molteplici condizioni, tra cui lo svolgimento di una due diligence, il reperimento delle risorse finanziarie per finanziare l’operazione e alla identificazione di partner con cui promuovere la stessa". La manifestazione di interesse, si legge, "contiene altresì una valutazione indicativa del prezzo per azione di Euro 52,00 per azione (cum dividend)".
La Società "non ha ancora valutato la manifestazione di interesse nell’ambito degli organi sociali", conclude la nota.
Il titolo Recordati è stato sospeso dalle negoziazioni
da Borsa Italiana, in attesa di comunicato, dopo la sospensione per eccesso di rialzo
dalle 12:27 (+9%) sulla scia delle indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore su una possibile OPA in preparazione da parte del fondo di private equity CVC Capital Partners.