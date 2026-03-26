USA, Trump torna ad attaccare la NATO. All'Iran: siate seri prima che sia troppo tardi

26 marzo 2026 - 12.08

(Teleborsa) - "I negoziatori iraniani sono molto diversi e "strani". Ci stanno "supplicando" di raggiungere un accordo, cosa che dovrebbero fare visto che sono stati militarmente annientati, senza alcuna possibilità di ripresa, eppure dichiarano pubblicamente di stare solo "valutando la nostra proposta". Sbagliato! Farebbero meglio a darsi una mossa, prima che sia troppo tardi, perché una volta che succederà, non ci sarà più possibilità di tornare indietro, e non sarà una bella fine!". Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in uno dei sui classici annunci sopra le righe nelle prime ore della giornata.



La Casa Bianca nelle ultime ore ha insistito sul fatto che i colloqui di pace con l'Iran siano in corso, nonostante Teheran abbia pubblicamente respinto le aperture statunitensi. Il Pakistan, che funge da intermediario, ha affermato che sono in corso colloqui indiretti.



Secondo quanto riportato da Axios, gli Stati Uniti stanno valutando diverse opzioni per un "colpo finale" all'Iran, che potrebbe includere l'impiego di forze di terra e una massiccia campagna di bombardamenti. Separatamente, il Washington Post ha riferito che il Pentagono sta considerando la possibilità di dirottare alcune armi destinate all'Ucraina verso il Medio Oriente, dove le scorte si stanno esaurendo. Tra queste, missili intercettori per la difesa aerea.



Trump è tornato anche ad attaccare l'Alleanza atlantica. "Le nazioni della NATO non hanno fatto assolutamente nulla per aiutare la nazione pazza, ora militare decimata, dell'Iran - ha scritto sempre su Truth Social - Gli Stati Uniti non hanno bisogno di nulla dalla NATO, ma "non dimenticate mai" questo momento storico molto importante".











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