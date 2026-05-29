Seri Industrial vola a Piazza Affari dopo accordo con Eni su batterie

(Teleborsa) - Grande giornata per Seri Industrial , che sta mettendo a segno un rialzo del 17,58%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, diffusa prima dell'avvio del mercato, di un'intesa raggiunta tra FIB (gruppo Seri Industrial) e Eni Industrial Evolution (Gruppo Eni) per lo sviluppo congiunto di una filiera integrata nel settore delle batterie al litio ferro fosfato.



Il titolo Eni , invece, sulla scia del calo dei prezzi del greggio risulta in calo dello 0,44%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Small Cap , su base settimanale, si nota che la società che opera nell'industria degli accumulatori elettrici mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +35,73%, rispetto a +3,85% dell' indice delle società a piccola capitalizzazione ).



La tendenza di breve di Seri Industrial è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,333 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,043. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,623.







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