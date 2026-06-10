Medio Oriente, Trump: se non ci sarà accordo attaccheremo l'Iran molto duramente

(Teleborsa) - Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi imminenti all'Iran durante una cerimonia di firma all'Oval Office. "Attaccheremo l'Iran, attaccheremo duramente, molto duramente", ha dichiarato il presidente, citando l'abbattimento di un elicottero Apache nello Stretto di Hormuz come motivazione dell'escalation. "Vedremo cosa succede, ma ieri li abbiamo colpiti duro e oggi li colpiremo di nuovo duro", ha aggiunto Trump, che ha ribadito la disponibilità a un accordo: "Vogliamo un accordo che sia significativo, vogliamo un accordo che funzioni".



Sul campo, il Comando Centrale americano ha annunciato che le forze USA hanno disabilitato l'ottava nave mercantile nelle acque al largo dell'Iran da inizio operazioni.



Nel caso più recente, la petroliera M/T Settebello – battente bandiera di Palau – è stata colpita con munizioni di precisione nel vano motore dopo che il suo equipaggio aveva ignorato le istruzioni americane. "Un aereo americano ha sparato munizioni di precisione nel vano motore della nave", si legge nel comunicato. Un video in bianco e nero diffuso dall'US Central Command mostra l'impatto e una grande esplosione nella parte posteriore dell'imbarcazione, che continua a galleggiare avvolta dal fumo. Secondo il Comando Centrale, la nave stava tentando di trasportare petrolio iraniano.

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