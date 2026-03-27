Milano 17:35
43.379 -0,74%
Nasdaq 19:14
23.152 -1,84%
Dow Jones 19:14
45.211 -1,63%
Londra 17:40
9.967 -0,05%
Francoforte 17:35
22.301 -1,38%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,05%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.967,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,05%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,05%, archiviando la seduta a 9.967,35 punti.
Condividi
```