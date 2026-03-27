Dedem, EnVent alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha incrementato a 8,60 euro per azione (dai precedenti 7,90 euro) il target price su Dedem , società quotata su Euronext Growth Milan e player online-to-offline (O2O) nei servizi di automazione e intrattenimento, confermando il rating "Outperform" con un potenziale upside del 18% rispetto al prezzo di chiusura del 26 marzo.



Dalla quotazione, luglio 2025, il titolo ha registrato una performance del +51%, sovraperformando l'indice FTSE Italia Growth che è rimasto stabile.



Nel FY25 Dedem ha riportato 110 milioni di euro di ricavi, in linea con l'anno precedente, a seguito di riduzione di attività non core a basso margine legato al business ICT, contributo parziale delle acquisizioni nel segmento Kiddie rides e una crescita del core business. Il business dei Photobooth ha contribuito con 45 milioni di euro (41% dei ricavi; +4,9% YoY), seguito dalle Kiddie rides (38 milioni di euro, 35%; + 13,6% YoY), mentre hardware e altri servizi contribuiscono rispettivamente per il 16% (-34% YoY) e il 9% (-11,9% YoY). L'Italia resta il mercato principale con 90 milioni di euro di ricavi (82% del totale), seguita dalla Spagna con 19 milioni di euro (18%). Le acquisizioni concluse nel 2025 hanno contribuito parzialmente ai risultati, essendo state consolidate principalmente nel secondo semestre.



La redditività migliora, con un EBITDA di 16 milioni di euro (+6% YoY) e un margine del 15%, 14% del 2024. La posizione finanziaria netta si attesta a 28,9 milioni di euro di debito (26 milioni di euro FY24), dopo 10 milioni di euro di raccolta e 2,7 milioni di euro di costi di IPO, CapEx per 15,4 milioni di euro e acquisizioni per 4,9 milioni di euro.



Le prospettive di crescita sono supportate dall'installazione di nuovi photobooth, dal lancio di nuovi prodotti (tra cui FotoTua e VintageIA) e dall'introduzione di servizi all'interno delle cabine. A partire dal 2026 è previsto l'ingresso nel segmento del vending non-food, facendo leva sulla presenza nei centri commerciali e partnership con brand di rilievo.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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