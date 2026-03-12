SYS-DAT, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 8 euro
per azione (dai precedenti 8,6 euro) il target price
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del 2025
confermano la capacità di SYS-DAT di sostenere una crescita organica in linea con le medie storiche
, con margini prossimi all'obiettivo qualitativo del 20% nonostante l'integrazione di acquisizioni a margine inferiore.
SYS non ha fornito alcuna guidance per il 2026, ma durante la conference call il management si è mostrato fiducioso
che l'azienda avrebbe continuato a sovra-performare la crescita del mercato core. SYS-DAT ha confermato di voler proseguire la propria crescita attraverso M&A e di puntare a finalizzare nuove acquisizioni di successo per entrare in mercati verticali attualmente non presidiati, nonché ad aggiungere nuove tecnologie.
In questo contesto, il management ha sottolineato il crescente ruolo strategico dell'intelligenza artificiale
, sia nello sviluppo di nuove soluzioni che nel miglioramento dell'efficienza interna. Ha inoltre rilevato il graduale passaggio dalle pratiche di programmazione manuale a quelle assistite, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale supportano gli sviluppatori, migliorando potenzialmente la produttività e la scalabilità nel tempo. Si prevede pertanto che i continui investimenti in innovazione e nelle capacità legate all'intelligenza artificiale rimarranno un pilastro centrale della strategia di crescita di SYS-DAT.