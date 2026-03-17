REVO, Intermonte alza target price convinta dagli obiettivi al 2028

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato il rating OUTPERFORM per REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, e alzato significativamente il target price a 25,8 euro (rispetto ai precedenti 18,6 euro). Gli analisti hanno reagito con favore alla conferma dei target al 2028 nel nuovo piano strategico 2026-28 denominato "Techuman Era" , che prevedono premi per 550 milioni di euro e un utile netto rettificato superiore ai 50 milioni.



Intermonte ha sottolineato che l'azienda ha archiviato l'esercizio 2025 consolidando un forte slancio di crescita, con premi lordi (GWP) che hanno raggiunto circa 398 milioni di euro (+29% su base annua) e un utile operativo rettificato di 48,4 milioni di euro (+38%). La performance tecnica si è confermata solida, con un combined ratio all'86,3%, mentre il Solvency II ratio al 223% garantisce un'ampia riserva di capitale per sostenere l'espansione futura e la remunerazione degli azionisti.



Gli analisti hanno evidenziato che il posizionamento di REVO come operatore innovativo nelle nicchie profittevoli delle specialty lines continua a giustificare una valutazione a premio rispetto al settore. Oltre ai fondamentali solidi, Intermonte ha segnalato che l'interesse speculativo sul titolo potrebbe rappresentare un ulteriore volano per la quotazione.

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