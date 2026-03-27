Equinix investe nei talenti per colmare il gap nei data center

(Teleborsa) - Equinix, tra i leader nelle infrastrutture digitali, ha annunciato nuovi investimenti globali per sviluppare la forza lavoro e formare talenti tecnici, in occasione dell’International Data Center Day del 25 marzo. L’obiettivo è ampliare l’accesso alle carriere tecnologiche, rafforzare le competenze locali e supportare la crescita legata ad AI e trasformazione digitale.



I data center, fondamentali per tutte le attività digitali quotidiane, dipendono da professionisti specializzati che operano dietro le quinte. Tuttavia, il settore affronta una carenza stimata di circa 2,4 milioni di lavoratori, aumentando la competizione per i talenti.



Per rispondere a questa sfida, Equinix ha lanciato a livello globale il programma Pathways to Tech, rivolto a studenti tra i 14 e i 18 anni, per avvicinarli alle carriere nei data center attraverso esperienze pratiche, incontri con professionisti e visite immersive. Dopo un progetto pilota con quasi 2.000 studenti, il programma è ora esteso a tutte le sedi globali, offrendo percorsi concreti verso stage e ruoli entry-level. In occasione dell’evento internazionale, Equinix ha inoltre coinvolto centinaia di studenti in Education Days in 20 sedi nel mondo, tra cui Milano, per far conoscere da vicino un settore chiave spesso invisibile.



"Nonostante l’attenzione crescente ricevuta dal settore negli ultimi anni, il lavoro dei professionisti dei data center resta in gran parte invisibile al grande pubblico. La stragrande maggioranza delle persone non sa cosa accade davvero all’interno di un data center: è quindi comprensibile che una carriera in questo ambito raramente venga presa in considerazione. E anche quando qualcuno pensa di lavorare in un data center, spesso non sa quale percorso di studi o formazione siano necessari per iniziare. È questa la sfida che vogliamo affrontare con le nostre iniziative di workforce development, che partono da investimenti a livello di comunità", ha dichiarato Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia. "In Equinix il successo dipende dall’eccellenza dei talenti, per questo ci impegniamo profondamente per sviluppare una forza lavoro tecnica diversificata e pronta per il futuro. Investire nelle persone è il modo in cui continuiamo a tracciare la strada verso il domani".



"Siamo determinati a coltivare questi talenti fin da subito, ad ampliare le opportunità delle comunità in cui operiamo e a garantire al settore le competenze necessarie per la prossima era dell’innovazione", ha aggiunto Brandi Galvin Morandi, Chief People Officer di Equinix. "Raggiungendo presto gli studenti e fornendo loro un’esposizione concreta ai data center, alle tecnologie di interconnessione e a esperienze di apprendimento pratico, non stiamo semplicemente competendo per i talenti: li stiamo creando".



A conferma delle iniziative intraprese e del percorso di sviluppo che vuole offire Equinix Italia, Alessandro Manes, Controls Engineer Associate di Equinix Italia, ha dichiarato: "Il mio percorso è iniziato con l’ITS Angelo Rizzoli, dove sono stato avvicinato al mondo dell’informatica. Terminato il percorso, ho iniziato un percorso da stagista a Equinix. Fin da subito ho avuto la possibilità di imparare lavorando sul campo e circondato da persone esperte che mi hanno spiegato concretamente come gestire le attività quotidiane. Ho avuto la possibilità di mettere subito le mani in pasta e occuparmi di manutenzione server, gestione degli interventi con i vendor, gestione dei ticket e supporto a diversi progetti. Grazie a queste esperienze significative ho avuto la possibilità di capire meglio a fondo di quanto sia fondamentale il monitoraggio continuo in un ambiente critico come quello dei data center".









(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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