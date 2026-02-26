Stellantis, nel 2025 perdita di 22,3 miliardi e sospensione del dividendo

(Teleborsa) - Stellantis
ha presentato i risultati finanziari dell'esercizio 2025, definendolo un anno di transizione strategica
focalizzato sul ritorno alla libertà di scelta per i consumatori. Il Gruppo ha generato ricavi netti
per 153,5 miliardi di euro
, dato in flessione del 2% rispetto all'anno precedente a causa dell'impatto dei tassi di cambio e del calo dei prezzi registrato nel primo semestre.
L'esercizio si è chiuso con una perdita netta
di 22,3 miliardi di euro
, una cifra determinata da oneri straordinari per 25,4 miliardi di euro
legati al profondo cambiamento strategico in atto e al riallineamento del piano prodotti.
La società ha registrato una perdita operativa rettificata
di 842 milioni di euro
, con un margine AOI dello (0,5)%, mentre il flusso di cassa industriale è risultato negativo per 4,5 miliardi di euro. Tuttavia, la seconda metà del 2025 ha mostrato i primi segnali di ripresa sotto la nuova dirigenza, con una crescita dei ricavi del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un miglioramento del 73% nella generazione di cassa industriale rispetto al secondo semestre dell'anno precedente.
Per preservare la solidità della struttura patrimoniale
, che vanta comunque una liquidità disponibile di 46 miliardi di euro
, il Consiglio d’Amministrazione ha deciso la sospensione del dividendo 2026
e l’emissione di obbligazioni ibride
fino a 5 miliardi di euro
.
Il management ha confermato la guidance finanziaria
per il 2026, puntando su una nuova ondata di prodotti che include modelli chiave come la Jeep Cherokee, la Dodge Charger SIXPACK e la Fiat 500 Hybrid. L'obiettivo dichiarato per il prossimo anno è quello di colmare i gap di esecuzione del passato e accelerare verso un ritorno alla crescita profittevole
, mettendo al centro una gamma completa di tecnologie che spazi dall'elettrico
ai motori a combustione interna
per soddisfare le reali preferenze del mercato.
"I nostri risultati del l’ esercizio 2025 riflettono il costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica e della necessità di reimpostare il nostro business mettendo al centro la libertà dei clienti di scegliere all’interno di una gamma completa di tecnologie: elettrica, ibrida e a combustione interna – ha sottolineato il Ceo, Antonio Filosa
–. Nella seconda metà dell’anno abbiamo iniziato a vedere i primi segnali positivi di progresso, grazie ai risultati iniziali delle azioni intraprese per migliorare la qualità, alla solida esecuzione dei lanci della nostra nuova ondata di prodotti e al ritorno alla crescita del fatturato. Nel 2026 il nostro focus sarà continuare a colmare i gap di esecuzione del passato, accelerando ulteriormente verso un ritorno a una crescita profittevole".