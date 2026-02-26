Stellantis, nel 2025 perdita di 22,3 miliardi e sospensione del dividendo

Stellantis

(Teleborsa) -ha presentato i risultati finanziari dell'esercizio 2025, definendolo un anno difocalizzato sul ritorno alla libertà di scelta per i consumatori. Il Gruppo ha generatoper, dato in flessione del 2% rispetto all'anno precedente a causa dell'impatto dei tassi di cambio e del calo dei prezzi registrato nel primo semestre.L'esercizio si è chiuso con unadi, una cifra determinata da oneri straordinari perlegati al profondo cambiamento strategico in atto e al riallineamento del piano prodotti.La società ha registrato unadi, con un margine AOI dello (0,5)%, mentre il flusso di cassa industriale è risultato negativo per 4,5 miliardi di euro. Tuttavia, la seconda metà del 2025 ha mostrato i primi segnali di ripresa sotto la nuova dirigenza, con una crescita dei ricavi del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un miglioramento del 73% nella generazione di cassa industriale rispetto al secondo semestre dell'anno precedente.Per preservare la solidità della, che vanta comunque una liquidità disponibile di, il Consiglio d’Amministrazione ha deciso lae l’fino aIl management ha confermato laper il 2026, puntando su una nuova ondata di prodotti che include modelli chiave come la Jeep Cherokee, la Dodge Charger SIXPACK e la Fiat 500 Hybrid. L'obiettivo dichiarato per il prossimo anno è quello di colmare i gap di esecuzione del passato e accelerare verso un ritorno alla, mettendo al centro una gamma completa di tecnologie che spazi dall'ai motori aper soddisfare le reali preferenze del mercato."I nostri risultati del l’ esercizio 2025 riflettono il costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica e della necessità di reimpostare il nostro business mettendo al centro la libertà dei clienti di scegliere all’interno di una gamma completa di tecnologie: elettrica, ibrida e a combustione interna – ha sottolineato il Ceo,–. Nella seconda metà dell’anno abbiamo iniziato a vedere i primi segnali positivi di progresso, grazie ai risultati iniziali delle azioni intraprese per migliorare la qualità, alla solida esecuzione dei lanci della nostra nuova ondata di prodotti e al ritorno alla crescita del fatturato. Nel 2026 il nostro focus sarà continuare a colmare i gap di esecuzione del passato, accelerando ulteriormente verso un ritorno a una crescita profittevole".