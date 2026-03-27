Fiera Milano, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato la lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fiera Milano previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa il 2,5% delle azioni ordinarie della società. La lista è stata composta con il supporto di Crisci & Partners, advisor esterno e indipendente.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Carlo Maria Ferro e Luisa Palermo.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Algebris Investments, Anima SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Asset Management (Ireland), Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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