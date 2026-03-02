Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:32
24.832 -0,51%
Dow Jones 17:32
48.695 -0,58%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Perde Fiera Milano sul mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori
Perde Fiera Milano sul mercato di Piazza Affari
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che esibisce una perdita secca del 4,06% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Fiera Milano è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```