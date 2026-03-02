Perde Fiera Milano sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi
, che esibisce una perdita secca del 4,06% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Fiera Milano
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)