Gefran, investitori istituzionali propongono un candidato per il rinnovo del CdA

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato la lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Gefran previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. La lista è stata composta con il supporto di & Partners, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 4,3% delle azioni ordinarie della società. L'unico nome in lista è quello di Carlo Paris.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Anima SGR, BancoPosta Fondi SGR, Generali Asset Management SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Symphonia SGR.

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